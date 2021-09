La chaussée de Hal, un des points d’entrée à Nivelles venant de Braine-le-Château ou de l’autoroute E19 pour ceux qui sortent à Nivelles Nord, est de plus en plus fréquentée. C’est que le quartier du Petit Baulers est toujours en plein développement et, en ces temps de rentrée scolaire, cet axe routier est aussi utilisé pour se rendre à l’IPET où étudient un millier d’élèves.

Au conseil de police, Louison Renault a relayé les inquiétudes de riverains qui constatent, au quotidien, que les limitations de vitesse ne sont pas respectées. Y compris la zone 30 devant l’école provinciale, en pleine journée… Pour le conseiller socialiste, il faut faire quelque chose, et le placement d’un radar fixe est sans doute une des pistes de solutions.

Petite précision apportée d’entrée de jeu par le commissaire divisionnaire Pascal Neyman : un poteau pour accueillir un radar, cela coûte 50 000 euros. Il faut donc obtenir des subsides pour procéder à une telle dépense.

Mais la chaussée de Hal, tout comme la chaussée de Soignies, fait partie des priorités de la zone de police Nivelles-Genappe en matière de lutte contre la vitesse au volant. En juin dernier, la demande pour la pose d’un radar fixe a été envoyée à la Région wallonne. La ministre en charge de la sécurité routière, Valérie De Bue, a bien reçu la demande mais n’a pas encore tranché : avant le placement de ce type de dispositif, il faut une concertation avec le parquet. La zone de police espère une réponse positive pour concrétiser le projet en 2022.

" Mais en attendant, on ne reste pas inactifs, a précisé le chef de zone. Le Lidar a été placé plusieurs fois à la chaussée de Hal. Il est tellement visible que certains considéreront qu’il n’a pas dissuasif, mais met aussi régulièrement notre véhicule avec un radar répressif. "

L’autre piste, ce sont des aménagements routiers qui empêchent les conducteurs d’adopter une vitesse excessive. Mais il s’agit d’une route régionale, et le Service public de Wallonie est plutôt frileux sur le sujet.

Philippe Bouffioux (MR) a fait remarquer qu’une politique du "tout au radar" risquait de déplacer le phénomène, avec des automobilistes qui entrent en ville par les petites rues pour éviter les flashs. Le risque existe, a convenu le commissaire divisionnaire. Mais la zone de police mène aussi une action préventive avec des messages de sensibilisation, et de plus en plus d’interceptions après les contrôles pour faire passer le message de manière pédagogique.

V.F.