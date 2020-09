Dès le 20 novembre prochain, le domaine du Château de La Hulpe s’illuminera de mille feux et invitera petits et grands à vivre une aventure féerique en pleine nature.

À la nuit tombée et dans un silence envoûtant, le domaine se transformera mystérieusement en une forêt enchantée "Lanterna Magica" , illuminée par des centaines de lanternes magiques ! Des lanternes qui vous permettront de découvrir au gré d’une balade de multiples œuvres d’art spectaculaires - tout en lumière - mais aussi de partir à la rencontre des créatures qui peupleront cette forêt magique… Des fées, des elfes, des lutins, des feux follets et autres ombres dansantes vous proposeront alors de multiples activités - spécialement pensées pour les enfants - tout en vous faisant découvrir leur vaste domaine.

Adaptée à tous les âges, cette balade féerique imaginée à la lueur des lanternes serpentera à travers les différents sentiers du domaine du Château de La Hulpe : passant du mystérieux brouillard suspendu qui environne le lac à la profondeur de la forêt… L’idéal pour passer un excellent moment en famille, au cœur d’un des plus beaux sites verts du Brabant wallon. D’autant plus que derrière cet événement, on retrouve l’équipe belge de MB Productions, qui a déjà signé, notamment, le Festival Art et Lumière de Knokke-Heist, les spectacles du Cirque du Soleil ou encore "Van Gogh - The Immersive Experience".

La forêt enchantée "Lanterna Magica" s’éveillera dès le 20 novembre prochain pour se rendormir le 3 janvier 2021. Accessible uniquement les week-ends, elle le sera ensuite tous les jours à partir du 18 décembre.

Les tickets seront vendus en ligne et disponibles suivant des créneaux horaires. Le prix a été fixé à 16,50 € par adulte, 13,50 € pour les enfants (gratuit jusqu’à 3 ans). Plus d’informations sur : www.lanternamagica.be