Ce n’est pas l’essentiel des rencontres aux permanences d’Infor Jeunes Brabant wallon mais de temps en temps, les responsables sont confrontés à des récits de harcèlement, que ce soit de la part des victimes, des auteurs ou des parents voire de professionnels. Il faut alors trouver des solutions et ce n’est pas évident. En 2019, l’ASBL a décidé d’attaquer le problème frontalement, en développant un outil d’information et de prévention pour conscientiser les jeunes et leur entourage.

La nécessité de ce travail résulte des chiffres pointés par plusieurs études : 14 % des jeunes avouent en harceler un autre, et un jeune sur trois en Fédération Wallonie-Bruxelles a déjà été victime de harcèlement. Il n’y a pas de différence marquée, pour ce phénomène, entre les écoles ou en fonction du milieu social fréquenté : tout le monde est concerné. Par ailleurs, ce n’est pas une fatalité puisque dans 57 % des cas, l’intimidation cesse en moins de 10 secondes lorsque les pairs interviennent.