Les bibliothèques de l’UCLouvain entrent progressivement dans le XXIe siècle.

Pas d’universités dignes de ce nom sans bibliothèques bien achalandées et sur le site de Louvain-la-Neuve, l’UCLouvain en gère pas mal. Cependant, le contenu des ouvrages de référence et des travaux scientifiques se trouve de plus en plus sur le web. Dans différentes disciplines, il n’y a plus guère d’intérêt à errer de longues heures entre les rangées de livres pour photocopier l’une ou l’autre page intéressante.

"Les bibliothèques à l’ancienne sont obsolètes : elles sont d’ailleurs de moins en moins fréquentées, résume Benoit Raucent, le directeur du Louvain Learning Lab. Nous avons décidé de les transformer en espace de vie et de travail où les étudiants peuvent travailler en groupe, brancher leur ordinateur pour bosser au calme, avoir un bon réseau wi-fi…"

En 2014, la bibliothèque des sciences et technologies a été repensée et cette semaine, celle de place Montesquieu est à son tour devenue un "learning center". Elle comporte des petites salles pour travailler collectivement, une data room, plusieurs salles multimédias, un local pensé pour la vulgarisation scientifique, un espace de détente, des lieux d’exposition…

La première bibliothèque transformée de la sorte à Louvain-la-Neuve a vu sa fréquentation passer de 80 000 à 170 000 visites par an !

Place Montesquieu, les responsables ont également créé un learning lab unique en Europe, où les enseignants peuvent réaliser des capsules vidéo pour leurs cours, enregistrer des podcasts, et même utiliser un robot contrôlable à distance pour interagir à distance, sans être présent au milieu des étudiants.