Ces derniers temps, on ne peut pas dire que tout était rose pour le théâtre La Valette. Mais il semblerait que le ciel s'éclaircisse enfin. En effet, le bourgmestre ittrois, Christian Fayt, a été informé par le Ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Frédéric Daerden, qu'il octroyait, sur proposition de la Ministre de la Culture Bénédicte Linard, une subvention de 100.000€ au théâtre.

"Cette subvention va permettre la continuité, pendant deux ans, des activités du théâtre mais également d'envisager les travaux qui devront être réalisés par inBW", commente le maïeur. Des travaux prévus pour la réfection du théâtre et de la grange. Une vraie bouffée d'oxygène qui va permettre aux responsables du théâtre de travailler plus sereinement.

"Cette subvention était importante et je pense que le fait d'avoir participé à l'action Place aux Artistes de la Province a permis de rajouter une couche quant à l'importance de La Valette. Je suis certain que le fait d'en avoir un peu parlé a dû arriver aux oreilles de quelqu'un", sourit Christian Fayt. Toujours est-il qu'il faut continuer de travailler pour restructurer le théâtre et lui permettre de s'inscrire à nouveau dans ce contrat-programme qui lui avait été refusé par le passé.

"Cette subvention est un soulagement mais à l'avenir, il faut qu'on puisse s'inscrire à nouveau dans le contrat-programme qui est mis sur pied tous les cinq ans. Et pour y arriver, cela passera par un conseil d'administration et une assemblée générale les plus ouvertes possibles. Il est important de faire quelque chose de cohérent qui répond aux demandes de la Fédération Wallonie-Bruxelles", conclut Christian Fayt.