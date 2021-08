La commune de Waterloo organise sa braderie de rentrée les 27,28 et 29 août prochain de 10 à 18h. L’habituelle brocante du dimanche se tiendra dans le parc Jules Descampe dès 8h. Le nombre d’emplacement sera malheureusement réduit à cause des mesures sanitaires et exclusivement réservé aux waterlootois.

Cet évènement qui clôture l’été est organisé par l’échevin du commerce et l’association des commerçants de Waterloo. « On ne sait pas encore à quoi s’attendre, c’est le premier gros évènement de la commune depuis l’épidémie», explique l’échevin du commerce Brian Grillmaer.

L’ampleur de la braderie sera moindre que les années précédent la Covid. Une petite fête foraine sera tout de même présente sur le parking à côté de l’église Saint-Joseph et deux spectacles se dérouleront le dimanche dans le cadre de « Place aux artistes », sur réservation.

Le thème de la braderie est renommé « Waterlocal », qui se veut soutenir la relance économique locale. « Cette année, on accueillera 80 reconstituteurs et la cavalerie devant le musée. Ils circuleront ensuite dans la braderie et la brocante. Des activités sont également organisées au musée pour les enfants », ajoute l'échevin du Commerce.

Une partie de la chaussée Bruxelles entre l’église du Centre et la Drève Richelle sera piétonne le dimanche de 9h30 à 19h. Des animations seront organisées dans le centre de Waterloo dimanche après-midi sur le thème « Waterloo et sa bataille », sur réservation. La commune a également décidé de mettre à l’honneur les Red Lions, médaillés d’Or aux Jeux Olympiques de Tokyo. « Le dimanche, nous ferons une remontée de la chaussée de Bruxelles avec les autorités communales, le Red Lions Gauthier Boccard et Emily Calderon, l’analyste de l’équipe. Ce sont les ambassadeurs sportifs de Waterloo », explique Brian Grillmaer.

Le masque ne sera pas obligatoire mais il est recommandé pour l’évènement du weekend.