La pandémie mondiale de coronavirus a quelque peu contrarié le programme des festivités, étalé sur un an, destiné à fêter dignement le centenaire de l’Institut provincial d’enseignement technique (IPET) à Nivelles.

Un « ouvroir » pour jeunes filles a en effet été créé en 1919 à Nivelles, pour les former à la couture et trois premières diplômées faisaient partie de la promotion 1922. L’ouvroir a été repris par le ministère de l’industrie et du travail et est devenu l’ « Atelier d’apprentissage ». Après un rattachement à l’école industrielle et professionnelle de Nivelles en 1926, la province a racheté les terrains et les bâtiments, puis construit en 1930 le premier bâtiment à la rue Demulder. L’appellation IPET, elle, date des années ’60.

Comme l’a expliqué cette semaine la directrice Carine Servranckx, cette année du 100e anniversaire de l’école a en tout cas été marquée par la numérisation accélérée des pratiques pédagogiques. Une occasion pour l’IPET de démontrer son dynamisme et pour marquer la clôture de cette année spéciale, une « capsule temporelle », a été enfouie cette semaine sur le site de l’école, en présence de représentants du collège provincial et de la ville de Nivelles.

Contenant notamment des messages d’élèves et d’enseignants, cette capsule sera ouverte dans cinquante ans, par les élèves qui fréquenteront l’école en 2070. "Il nous a paru important que la génération des élèves vivants ce centenaire laissent un témoignage à leurs successeurs, a précisé la directrice lors de cette petite cérémonie solennelle. Message d’espoir et de volonté de garder une école où il fait bon apprendre, réfléchir, construire, élaborer ensemble un monde respectueux de tous."