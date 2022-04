Ce week-end, la ville de Nivelles vous propose de flâner au cœur de son centre-ville afin de découvrir son 12e parcours d’artistes.



C’est à l’initiative du centre culturel de Nivelles, qu’un parcours libre et gratuit se tiendra tout le week-end dans la vieille ville. Il sera possible d’y visiter une quarantaine de lieux, exposant plus de 100 artistes. Un vernissage sera prévu le vendredi 22 avril de 19 h à 21 h 30, à la salle d’exposition de Waux-Hall.



Le parcours se fait à l’aide d’un plan qui reprend les différents numéros de postes ainsi que les artistes qui y sont associés. Ce plan est téléchargeable sur le site du centre culturel de la ville (centrecultureldenivelles.be), mais également en version papier à l’accueil ou aux différents postes. Une brochure plus complète, accompagnée d'images et d'explications, sera également disponible au prix de 5 euros.



Une nocturne sera organisée le samedi soir, mais tous les artistes n’y participeront pas, un petit symbole vous indiquera sur le plan, quels seront les lieux ouverts.

Enfin, question mobilité, il faudra s’attendre à un centre-ville bondé. Il sera donc préférable de se garer aux abords ou de prendre le train (à 10 min du centre à pied). Le dimanche, la grand-place et le centre culturel seront totalement inaccessibles aux voitures à l’occasion des 6 heures cuistax.

Plus d'informations sur la page Facebook de l'événement.