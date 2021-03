« Marre du distanciel, on veut du présentiel ». « Ce n’est pas de la paresse, c’est de la détresse ». « Sentiment d’isolement… pour un plan de déconfinement ». Les slogans scandés par une petite centaine d’étudiants sur la place de l’Université, quelques minutes avant le début du comité de concertation (Codeco) de vendredi, étaient clairs.

L’histoire ne dit pas si avant la pandémie, ils imaginaient un jour manifester pour pouvoir suivre les cours dans les auditoires mais les témoignages qui ont été lus en public en disent long. Certains n’en peuvent plus de ne pas avoir de vie sociale, en particulier ceux qui ne kotent pas sur le site et pour qui la vie universitaire se résume, depuis un an, à se retrouver chez eux devant leur ordinateur.

© Fifi

« Ce premier quadrimestre m’a épuisé mentalement, la situation ne peut plus durer: je suis en constante déprime, je n’ai plus aucune motivation », affirme une jeune fille. « J’aime mes études mais je n’arrive plus à continuer », enchaine une autre.

La mobilisation était organisée par la Fédération des étudiants francophones (FEF) et clôturait une semaine d’action menées dans différentes villes universitaires en Fédération Wallonie-Bruxelles. D’après les chiffres de l’organisation étudiante, 80% de ceux qui fréquentent les bancs des universités ou des hautes écoles se disent fragilisés psychologiquement par la crise sanitaire, et 60 % considèrent qu’ils sont en décrochage. D’où la nécessité, selon les étudiants, de revenir le plus rapidement possible au présentiel.

« Nous avons besoin d’un retour au code jaune, confirmait jeudi Cloé Machuelle, une des intervenantes lors de la manifestation. Nous avons besoin de retrouver nos contacts sociaux. C’est possible, en mettant un cadre et en nous donnant un plan avec des perspectives, on ne veut plus de flou. A ce problème s’ajoute la précarité parce que certains étudiants ont perdu le job qui leur permettait de financer leurs études. Parfois, leurs parents aussi ont subi des pertes de revenus. Il est fondamental de s’attaquer aussi, sans tarder, à la précarité étudiante. »