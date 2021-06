Grand élan de solidarité pour retirer la boue qui a envahi le terrain de hockey du Jaguar.

Vendredi matin, les mines étaient plutôt déconfites du côté des responsables du club de hockey du Jaguar à Perwez. Et pour cause : suite aux violents orages qui ont touché la Jeune Province, le terrain de hockey, inauguré il y a trois ans à peine, était recouvert d’une dizaine de centimètres d’eau. Et une fois que celle-ci a été évacuée, le décor était encore plus désastreux suite aux coulées de boue.

Un véritable coup dur pour le club qui a néanmoins pu compter sur un incroyable élan de solidarité qui s’est mis en marche. “Samedi, je pense qu’on a environ 150 personnes qui se sont relayées sur la journée pour retirer toute la boue, explique Véronique Robert, administratrice du club et secrétaire. L’ambiance était d’ailleurs très bonne puisqu’on a fait une bataille de boue alors que les enfants se sont roulés dedans.”