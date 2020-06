Ils avaient été commandés il y a deux ans et venaient d’être plantés au mois d’avril.

Ce dimanche matin, Dimitri, le responsable du “Domaine W” situé à Saintes, faisait la grimace. Et pour cause : ce n’est pas moins d’une centaine de pieds de vigne qui ont été dérobés ces derniers jours. “Je ne sais pas dire de quand ça date exactement mais on avait déjà constaté le vol d’une quinzaine et ce dimanche, ce sont plusieurs dizaines qui ont été volées.”

C’est la première fois que Dimitri est victime de ce genre de vol et d’après lui, ce ne sont pas des professionnels qui ont commis ces actes. “Il y a peu de chance que ça repousse et ceux qui les ont volés ne pourront rien en faire. De plus, il faut un certificat pour planter ce style de pieds de vigne.”

Toujours est-il que pour le Domaine W, cet acte de vandalisme aura des conséquences financières. “Ce qui est embêtant pour nous, ce n’est pas tant le coût du pied de vigne mais le fait qu’on les a commandés il y a deux ans et qu’on venait de les planter au mois d’avril. Financièrement, il faut savoir qu’avec un pied de vigne, on fait une bouteille, ou une bouteille et demie, et qu’elles sont vendues 30 euros pièce. Cela représente donc un manque à gagner de 3 000 euros par an”, continue Dimitri.

C’est aussi pour cette raison qu’il a fait constater ce vol par la police et qu’il a lancé un appel sur les réseaux sociaux. “La police, c’est pour démontrer que les voleurs risquent des sanctions s’ils sont pris. Pour le reste, j’espère qu’on pourra compter sur les réseaux sociaux pour les retrouver”, conclut Dimitri.