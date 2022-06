Aujourd’hui était présentée la nouvelle charte de la ruralité à la ferme Mandelaire à Perwez. Le Brabant wallon compte 59 % de terres agricoles, ce qui en fait la province la plus riche en termes de terres valorisées en agriculture. Cependant, les agriculteurs sont de plus en plus confrontés à un “agribashing” récurrent. “La création de notre charte est née de ce constat : d’un côté, les agriculteurs souffrent de l’image négative parfois véhiculée au sein de la population et de l’autre, les citoyens se plaignent de “nuisances” dites agricoles, comme les cris d’animaux, les bruits de machines, les odeurs, etc.” explique Isabelle Evrard, Députée provinciale en charge de l’Agriculture.

“ Il y a une vraie difficulté de communication entre les habitants et les agriculteurs”.

La période covid a permis à beaucoup de gens de redécouvrir les joies de la campagne, des balades le long des prairies, sur des sentiers agricoles, etc. Mais vivre à la campagne implique un savoir-vivre et comporte son lot de désagréments. C’est dans ce contexte que la province du Brabant wallon, a décidé de mettre en place une charte de la ruralité, afin de présenter le contexte agricole aux habitants et nouveaux habitants ruraux, afin que ceux-ci puissent comprendre le dur labeur de nos agriculteurs.

Contrairement aux idées reçues, les agriculteurs sont tributaires de plusieurs facteurs comme la météo, les saisons, etc. Ils font également l’objet de nombreux contrôles chaque année de la part du Service Public de Wallonie, de l’AFSCA et autres organismes de certification. Il est donc faux de croire que ceux-ci choisissent d’arroser leurs champs avec des pesticides à toute heure du jour ou de la nuit, ou bien encore, qu’ils s’amusent à faire chanter leurs coqs au lever du jour... Toutes leurs pratiques sont très encadrées et le moindre écart les expose à de lourdes conséquences financières.

La charte est donc un outil à destination des communes afin que les ruraux et néo-ruraux soient sensibilisés au travail des agriculteurs. Elle comporte un calendrier des travaux agricoles, les règles en matière d’utilisation des produits phytopharmaceutiques, du fumier, de la gestion des risques de coulées boueuses, du charroi agricole, mais aussi du bien-être animal et de toutes les démarches réalisées par les agriculteurs en termes de protection de l’environnement. Elle est aussi l’occasion, de rappeler aux citoyens qu’ils doivent respecter le travail de ses artisans de la terre et leurs impératifs. Que ce soient les déchets que l’on retrouve jetés au bord des prairies et qui sont dangereux pour les animaux, le stationnement des véhicules dans les chemins réservés aux machines agricoles, les chiens sans laisse ou encore le nourrissage des animaux, nombreuse sont les incivilités constatées par les agriculteurs.

Jordan Godfriaux, Bourgmestre de Perwez explique “avoir dû mettre en place des agents communaux, et même des caméras, pour constater les infractions dans les chemins agricoles”. Il constate qu’a Perwez “ il y a une vraie difficulté de communication entre les habitants et les agriculteurs”.

Perwez qui est la première ville à avoir finalisé la charte, compte “offrir un exemplaire à chaque nouvel arrivant dans le pack “accueil” qui leur est réservé”, explique encore le Bourgmestre. Chaque commune pourra en effet personnaliser et valoriser la charte comme elle le désire, afin de correspondre à son propre environnement.

“C’est une question de bon sens”

Pour Gilbert Mandelaire, propriétaire de la ferme Mandelaire à Perwez, “Tout le monde à des droits, mais certains ont des devoirs. Lorsque vous vous promenez, il est de votre devoir de tenir votre chien en laisse, afin qu’il n’aille pas perturber les animaux en prairie ou de ne pas jeter ses déchets sur les chemins agricoles”.

“Personnellement, j’ai un très bon rapport avec les habitants, et même avec les néo-ruraux, mais il reste un pourcentage de la population à faire adhérer à la vie de la ferme”.

Il espère donc que ce sera un plus et que cet outil pédagogique puisse sensibiliser les gens au travail des agriculteurs. “Il y a un “turn-over” important dans la région donc c’est important de sensibiliser les nouveaux arrivants”.

Des outils pour les plus jeunes

D’autres outils pédagogiques existent déjà depuis un certain temps afin de sensibiliser les plus jeunes au monde agricole. C’est notamment le cas avec l’exposition permanente “Agripédi@” au centre d’insémination pour élevage de Wavre, qui existe depuis 2016. Mais également au travers d’une bande dessinée : “Les 24 heures de Franck au champ”, dont les illustrations sont reprises dans la charte de la ruralité. Un jeu de cartes co-réalisé avec la région wallonne permet aussi aux enfants et aux écoles de se familiariser avec le monde rural.

© D.R.

L’agriculture est donc bien ancrée dans le patrimoine brabançon. La charte de la ruralité vient donc renforcer cette idée en apportant un outil pédagogique supplémentaire dans le cadre de la cohabitation entre citoyens et agriculteurs. Pour Isabelle Evrard, “C’est un premier bel outil qui engage autant le citoyen que l’agriculteur à vivre ensemble”.