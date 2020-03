Le propriétaire a accepté de la céder au refuge de Perwez.

Les images avaient fait vivement réagir ce week-end sur les réseaux sociaux. Une chienne, amaigrie et blessée à l’œil, a été photographiée dans un chenil avec, au sol, des dizaines d'excréments. La scène se déroule à côté d'un magasin spécialisé en aménagement aquatique à Wavre. Les centaines d'internautes ont dénoncé la situation, qui durerait depuis plusieurs années.

Alerté par la situation, le refuge Sans Collier s'est saisi de l'affaire. "L’état sanitaire laissait à désirer, il y avait des excréments, l’eau était brunâtre. La chienne, âgée de 16 ans, présentait un peu de maigreur et surtout un glaucome au niveau de l’œil, indique le directeur du refuge Sébastien de Jonge. Un vétérinaire aurait dit au propriétaire de ne pas y toucher. C’est pourtant vraiment douloureux."



© DR



Un membre du refuge s'est rendu sur place dimanche et s'est entretenu avec le propriétaire du commerce et maître et du chien. Conciliant, celui-ci a accepté de céder Hermine au refuge. La chienne va être examinée par un vétérinaire, éventuellement opérée et remise à l’adoption... en espérant qu'elle trouve preneur avant le confinement total probable.