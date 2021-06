Une cinquantaine d'habitations ont été inondées dans l'entité d'Orp-Jauche, dans le Brabant wallon, a indiqué mercredi matin le bourgmestre Hugues Ghenne, annonçant de nouvelles mesures pour lutter contre les difficultés inhérentes à la situation géographique de la commune. Les intempéries, qui ont touché l'est de la province du Brabant wallon mardi soir, ont notamment impacté les habitants de l'entité orp-jauchoise. Une cinquantaine des quelque 3.500 habitations que compte la commune ont été submergées par l'eau et les coulées de boue, essentiellement au niveau des caves et des garages.

Rue Renneau Fossé © D.R.

"C'est surtout le village d'Orp-le-Grand qui a été touché. Puisque nous nous trouvons dans une cuvette, nous récoltons les eaux venant de 30 à 40 kilomètres aux alentours. En grande quantité, celle-ci finit par ressortir des égouts et saturer nos cours d'eau, la Petite Gette et le Ry des Corées", explique le bourgmestre.

"Ceci étant, nos 12 bassins d'orage ont très bien fonctionné. Nous préparons la construction d'une dizaine de bassins supplémentaires et envisageons la possibilité de réaliser divers travaux permettant de limiter les inconvénients des intempéries, comme le rehaussement de certains trottoirs", poursuit-il.