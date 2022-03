Depuis le début de la guerre en Ukraine, les mouvements d’aide et de soutien se multiplient au sein de la population aux quatre coins de la Belgique. Si la commune de Waterloo organise en ce moment une grande collecte de dons, la famille Horst, qui réside dans la cité du Lion, a elle aussi décidé de se mobiliser pour venir en aide aux victimes collatérales de l’invasion russe en Ukraine. "La situation en Ukraine a poussé de nombreuses familles à fuir, et la famille Poluga en fait partie, explique Bruno Horst. Ils ont réussi à fuir leur pays et sont réfugiés actuellement en Pologne, chez ma grand-mère. Celle-ci n’avait jamais vu ni été en contact avec Mariana avant son arrivée en Pologne avec sa famille."