Il n’y a plus aucun train qui passe, durant ces deux semaines de vacances de Pâques, sur la ligne 140 qui relie Ottignies à Fleurus. En temps normal, elle est surtout fréquentée par les élèves des écoles secondaires de Court-Saint-Etienne et d’Ottignies, et des étudiants qui se rendent à Louvain-la-Neuve. La période est donc propice pour interrompre le trafic en prévoyant des bus de remplacement, et ainsi réaliser des travaux importants.

C’est le cas à hauteur de l’abbaye de Villers, où Infrabel doit renouveler le système d’étanchéité des deux viaducs qui enjambent le site cistercien. Les rails et le ballast ont été enlevé, et les ouvriers creusent jusqu’à la voûte de ces deux grands ponts pour poser plusieurs couches qui empêcheront les infiltrations d’eau de fragiliser ces constructions qui datent de la mise en service de la ligne, donc de 1855.