Un défi solidaire en relais à la place des 20 km

L’ASBL La Contrée, c’est une aventure humaine mise sur pied par 21 amis issus de l’Unité Jean XXIII de Malèves. Officiellement créée le 20 mai 2016, l’ASBL a comme objectif de mettre au service de ceux qui en ont le plus besoin les différentes qualités et aptitudes de chacun des membres à travers différentes activités sociales, culturelles, sportives, pédagogiques ou autres en Belgique.

Et le prochain événement qui a été mis sur pied, c’est une course relais un peu spéciale. "Ce confinement nous a donné l’envie de bouger. Malheureusement, notre événement sportif annuel, les 20 km de Bruxelles au profit d’une ASBL, est postposé mais nous avons envie de marquer le coup et de voir les choses en grand", explique, pour l’ASBL, Antoine Davister.

Pour cela, les responsables de l’ASBL ont décidé de se lancer un challenge particulier : une course relais de 136,0 kilomètres (comme le code postal de Perwez, 1360) reliant la commune au Cinquantenaire. "L’objectif est donc d’atteindre Bruxelles (et le parc du Cinquantenaire) depuis la Contrée, continue Antoine Davister. Comment ? En reliant les domiciles des membres de l’ASBL."

Concrètement, chaque participant effectuera un certain nombre de kilomètres depuis le pas de sa porte jusqu’au pas de la porte du relayeur suivant. "Seules deux personnes peuvent courir en même temps et bien évidemment, il va de soi que les mesures de distanciation physique seront assurées sur toute la durée du parcours."

Le top départ sera donné le 31 mai prochain, date à laquelle les 20 kilomètres de Bruxelles devaient se tenir, dès 6 heures du matin avec une arrivée au Cinquantenaire prévue aux alentours de 19 heures, le tout, pour la bonne cause, bien évidemment.