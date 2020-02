Si c’est bien un malheur qui a frappé le propriétaire du château de Dongelberg, le prince Stéphane de Lobkowicz et son porteur de projet sont conscients que la situation aurait pu être bien plus grave.

Et ce sont plutôt de bonnes nouvelles qui s’accumulent depuis le terrible sinistre qui a vu le magnifique château ravagé par les flammes. "Tout d’abord, le parquet a confirmé que la cause était accidentelle ! L’origine serait un problème électrique. Les scellés sont enlevés depuis ce jeudi, ce qui nous a permis d’entamer dès ce vendredi des travaux indispensables de sécurisation des lieux en enlevant tout ce qui risque de tomber. On doit cependant déplorer, durant la nuit de jeudi, la chute de la belle cheminée…"

Un travail réalisé en une journée et qui ouvre la voie à un autre chantier dès la semaine prochaine. "Les deux planchers vont être dégagés et tous les déblais à l’intérieur seront retirés. Un travail de quinze jours avant la pose d’une structure de protection qui remplacera le toit pour la fin mars !"

Le propriétaire a été également rassuré du côté des experts. D’ici le 15 avril, il devrait connaître le montant des dégâts et des travaux à réaliser, et l’enveloppe plafond octroyée par l’assureur. "Avec cette donnée, nous pourrons décider si le toit sera reconstruit à l’identique ou si nous devrons abandonner les deux étages sous comble pour ne plus en avoir qu’un seul. Depuis ce jeudi, l’architecte en charge du projet a débuté des simulations en travaillant sur toutes les possibilités. Un travail de création qui n’est pas pour lui déplaire !"

D’ici une dizaine de jours, une réunion sera également menée avec la fonctionnaire déléguée, la ville de Jodoigne et la commune d’Incourt pour aborder le projet de réhabilitation. "Mais forcément, les décisions de l’expert risquent d’avoir une influence… On sait aussi que si le projet prendra deux ans, les travaux suite au sinistre sont estimés à présent entre 6 et 8 mois."

Petit rappel : même si un arrêté interdisant la circulation dans la propriété a été pris par mesure de sécurité, le domaine est privé, et toute circulation y est strictement interdite !

Saul