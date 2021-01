Il a fallu un peu de temps parce que le montage était complexe, impliquant les autorités publiques, un promoteur et les Habitations sociales du Roman Païs (HSRP). Mais les travaux pour faire sortir de terre le nouveau quartier de 140 logement, dit de la Chabote, du côté du Vert Chemin à Nivelles, ont été lancés il y a un an.

Une partie des constructions sont vendues par le privé mais les HSRP sont également parties prenante dans ce projet. Avec notamment une promesse: puisqu’il fallait démolir la crèche existante pour faire avancer le chantier, il était prévu que la société de logements publics en construise une nouvelle, dans un bâtiment qui comprendra également des logements.

La demande de permis a été introduite pour construire cet immeuble à l’arrière de l’allée des Bouvreuils et de l’allée des Merles, en juillet dernier. Le collège communal avait remis un avis favorable moyennant quelques conditions et la fonctionnaire déléguée vient de se prononcer à son tour. Bonne nouvelle, le permis est octroyé.

La capacité de la nouvelle crèche sera plus importante que celle qui existait précédemment: on passera en effet de 19 à 25 lits. Quant aux logements, ils seront situés à l’étage et il y en aura cinq, dont un prévu avec toutes les facilités pour les personnes à mobilité réduite.

L’architecture tranchera un peu avec celle des maisons voisines, avec notamment une toiture plate et un grand auvent. Mais il s’agit de pouvoir identifier le bâtiment facilement vu sa fonction particulière, et cela ne pose pas de problème. Le permis précise que le recul par rapport à la voirie et aux propriétés riveraines permettra aussi de réduire les nuisances.

Le permis reprend les conditions suggérées par le collège, notamment l’élargissement de l’abri prévu pour les vélos des occupants des logements, l’obligation de réaliser certaines plantations et de prévoir une citerne de grande capacité pour les eaux pluviales.