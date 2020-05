Les pompiers appellent à la plus grande prudence.

Une dizaine de feux de broussailles ont été provoqués en début de week-end par des imprudences. Les sapeurs des différents postes de secours brabançons wallons ont été fortement sollicités pour intervenir dans des propriétés ou sur le domaine public et y éteindre des incendies issus de feux de déchets non maîtrisés. Samedi après-midi, des déploiements ont notamment été opérés à la drève du Tumulus à Villers-la-Ville, le long de la rue du Bois Impérial à Lasne, sur le sentier Muraes à Braine-le-Château, dans l'avenue de la Douce Colline à Braine-l'Alleud ou encore dans la rue du Couvent à Gentinnes (Chastre).

Les secouristes ont encore été appelés à éteindre des feux extérieurs à Marbais et à Nivelles. "En cette période de sécheresse, nous recommandons vivement aux habitants de s'abstenir de brûler quoi que ce soit car cela mobilise d'importants moyens et que cela peut rapidement dégénérer", commente un responsable de la zone de secours brabançonne, incitant la population à la plus grande prudence.