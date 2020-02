Une dizaine de points de collecte à Villers pour tenter de financer un chien guide.

L’association Les Amis des Aveugles, depuis plusieurs années, s’est lancée dans la récolte de bouchons en plastique. L’idée est de les revendre, ces déchets constituant aussi une matière qui peut être réutilisée et a donc de la valeur. Individuellement, elle est évidemment peu élevée mais en jouant sur les quantités, cela peut être intéressant.

Voilà pourquoi l’association a approché certaines communes, afin de mettre en place une collecte à grande échelle. Et le collège de Villers-la-Ville, dans le cadre du Plan de cohésion sociale (PCS) et de l’échevinat des personnes handicapées, a décidé de marquer son accord. Il a sélectionné une dizaine de points de collectes où les citoyens trouveront des contenants rouges spécifiques où déposer leurs bouchons.

L’objectif est de récolter assez d’argent pour financer la formation d’un futur chien guide pour aveugle. Le coût de celle-ci dépasse 25 000 euros.

"Ce sont des formations qui coûtent cher parce qu’elles sont très spécifiques et l’idée de les financer de cette manière est pas mal, confirme l’échevine des Affaires sociales, Delphine Haulotte. On trouvait cela intéressant, nous avons répondu positivement."

Des points de récolte sont opérationnels à la commune, dans les quatre écoles communales, au Hall de voirie et au CPAS, au Colruyt et au Delhaize de Marbais, au complexe sportif ainsi qu’à l’Intermarché de Sart-Dames-Avelines. Le contenu des contenants rouges sera stocké au hall de voirie et une fois qu’une quantité significative sera recueillie, l’association viendra récupérer les bouchons.