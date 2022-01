Jeanne-Marie Oleffe votera contre la motion de méfiance constructive qui sera présentée pour renverser la majorité actuelle à Ottignies-LLN.

Jeanne-Marie Oleffe est contre le nouveau pacte de majorité à Ottignies-Louvain-la-Neuve. Elle n’est pas d’accord avec la manière dont son groupe Avenir (à tendance CDH) a décidé d’éjecter Ecolo du pouvoir communal : "Je n’ai qu’une parole, je ne tiens pas à la manger. Je me suis inscrite dans une majorité pour six ans et je tiens à respecter mon engagement, ainsi que les personnes qui m’ont élue pour la mandature. Il n’est pas question pour moi de changer en cours de route. Si un changement doit s’opérer, cela doit se faire à l’issue des prochaines élections communales. Beaucoup de personnes ne comprennent pas la façon dont les choses se passent", indique la conseillère, ancienne échevine et présidente du CPAS.

(...)