La commune de Waterloo va recevoir un subside régional de 1,2 millions d’euros dans le cadre de sa participation au projet des « Communes pilotes Wallonie cyclable », dont la candidature, rentrée par l’échevinat de la mobilité, a été retenue en mars. La commune souhaite que cette somme soit répartie selon les besoins des citoyens. C’est pourquoi elle a décidé de lancer une enquête sur les habitudes de mobilité de ses citoyens. A côté de cal, un groupe de travail vient d’être constitué pour travailler exclusivement sur le projet. Ce groupe est composé de waterlootois, d’utilisateurs quotidiens du vélo, des représentants d’associations actives dans la mobilité douce, ainsi que des personnes travaillant dans ce domaine, que ce soit dans la Police locale, de la Commune, de la Province ou de la Région. Les échevins Cédric Tumelaire, qui était en charge de la mobilité au début du projet, et Brian Grillmaer, qui a repris récemment cette matière, font partie de ce groupe.

L’enquête, sous forme de formulaire, est disponible en ligne jusqu’au 30 juin, et ouverte à toute personne, cycliste ou non qui souhaite faire part de son avis. Les questions sont très variées et sont destinées aux utilisateurs du vélo et aux autres usagers de la route. Les résultats de cette enquête feront l’objet de débat, dans le but d’apporter des améliorations au réseau cyclable waterlootois. Le formulaire est désormais disponible sur www.waterloo.be/enquete-velo.