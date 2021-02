Un subside de la Province du Brabant wallon a été obtenu pour ce travail qui devra actualiser un schéma de structure commercial et débouchera sur l'élaboration d'un plan d'action opérationnel. La première étape, qui consiste à établir un état des lieux de la situation, est en cours et comprend une enquête à mener auprès des citoyens. Cette enquête, accessible sur l'ensemble des canaux de communication de la Ville, commence jeudi.



Pour les autorités communales, la réussite de cette opération ne peut s'envisager qu'avec une participation massive et active des Nivellois, ainsi que de l'ensemble des personnes qui fréquentent le centre de Nivelles pour le travail ou pour les loisirs. Elles appellent dès lors un maximum de personnes à participer. "Cette première étape implique aussi un comptage des flux piétons dans le centre-ville. Le questionnaire a été préparé et sera dépouillé par les spécialistes de l'AMCV. Le but est d'arriver à un plan d'actions opérationnel prenant en compte le commerce mais aussi le tourisme et les entreprises puisque 6.000 personnes environ travaillent dans les zonings de Nivelles. Des actions seront élaborées pour être menées à cours, moyen et long terme", indique l'échevin de l'économie, Benoit Giroul.