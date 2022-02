Petite société, grands effets. Du Japon au Qatar, en passant par la Chine, le Vietnam, la Russie, l’Inde, la France, l’Espagne, le Koweit mais aussi la Belgique, la société LSE (Laser System Europe) assure le spectacle dans le monde entier depuis 1993, au départ de sa base, Braine-l’Alleud.

"Vers l’infini et au-delà !" Cette célèbre réplique de Buzz l’Éclair pourrait facilement être attribuée au fondateur de LSE, Patrick Awouters. Électricien industriel de formation, il a commencé sa carrière par des installations fixes en audiovisuel dans des discothèques et des salles. En 1993, il se lance dans le domaine du show laser. Il est aujourd’hui à la tête de cette PME qui produit des spectacles multimédias grandioses grâce à son exceptionnelle puissance de feu. Fin 2021, LSE s’est vu confier la mission d’éclairer la plus haute tour du monde, le célèbre Burj Khalifa de Dubaï.