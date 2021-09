Lundi soir, au conseil communal, Gaetan Thibaut (PluS) et Bernard De Ro (CDH) ont demandé au collège des informations sur la situation du Waux-Hall.

On sait que depuis des années, des travaux de mise en conformité sont annoncés mais ils n’ont toujours pas été réalisés. Et par ailleurs, en vue d’une rénovation globale par la Ville, il est question depuis des mois d’une acquisition des parts (environ 30 %) que possède la fédération Wallonie-Bruxelles dans le bâtiment qui abrite notamment la Bibliothèque centrale.

Bernard De Ro a notamment suggéré que le collège avance déjà sur les travaux de mise en conformité : un montant de 50 000 euros avait été prévu dans le budget 2021, ce qui permettrait sans doute de faire certaines choses…

L’échevin de la culture, Grégory Leclercq, a indiqué que cette somme était en réalité destinée à des réparations urgentes. La mise en conformité, elle, a fait l’objet d’une étude en 2017 et à l’époque, il était question d’un coût estimé à… 695 000 euros. La Région wallonne, sollicitée pour subsidier le chantier, n’a par ailleurs pas donné suite positivement.

Pour l’échevin, entamer un chantier aussi important aujourd’hui n’est pas une bonne idée. Le collège a toujours bien l’intention de rénover complètement le Waux-Hall et donc on risque d’engager des dépenses pour des réalisations qui seront abîmées ou remises en cause par la suite.

C’est que le (mauvais) feuilleton du renouvellement du contrat de maintenance du bâtiment a démontré que gérer à deux relève pratiquement de l’impossible. Alors que ce contrat essentiel pour l’entretien de l’infrastructure est arrivé à échéance en 2016, il n’a toujours pas pu être renouvelé.

La Ville veut donc devenir pleinement propriétaire avant d’avancer dans un chantier de rénovation estimé à 3 millions d’euros. La fédération Wallonie-Bruxelles est d’accord de céder ses parts. Une première évaluation de la transaction s’élevait à 1,557 million d’euros. Le collège a fait remarquer qu’il fallait prendre en compte les travaux à réaliser, et le montant a été revu à la baisse : on parle d’un peu plus d’1,2 million.

Mais une évaluation par un bureau externe a été demandée et la Ville attend les conclusions pour formuler une offre.

En attendant, même non conforme, le bâtiment est utilisé parce qu’on se situe dans une sorte de zone de tolérance - et que le bourgmestre assume le risque - mais l’intention du collège est bien d’avancer le plus rapidement possible dans ce dossier.

Vincent Fifi