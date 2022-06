Lionel Quataert, Jonathan Blondiau et Flora Mer ont lancé, voici trois ans, CBX Medical, entreprise qui propose des produits utilisant des composés extraits de la plante de cannabis, de manière ciblée et sécurisée. Surpris par le manque d’informations dont disposent les professionnels de la santé, les deux premiers cités ont créé une ASBL, la CBX Foundation. C’était en août 2021.

"Il y a en effet énormément d’amalgames et d’idées reçues liés à la consommation de la drogue de cannabis, expliquent-ils. Mais on ne s’attendait pas à ce que ces amalgames soient si gros. On a donc souhaité aller plus loin afin de lutter contre cette désinformation, afin de démontrer que le chanvre est un atout à exploiter pour un avenir meilleur."