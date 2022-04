Le photographe Franck Vander Eeckt expose actuellement au domaine d’Hélécine les portraits de 42 habitants de la commune réunis sous le titre «Mon village a du talent!» Une exposition un peu décalée, avec de l’autodérision et même un peu drôle:"Il s’agit de gens de tous les milieux. J’ai voulu mettre le village en avant par le biais de ses habitants". Cette exposition est proposée en extérieur et dans le Pop Up Bar situé au cœur du domaine.