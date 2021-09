Il y a quelques années, la cour d’assises du Brabant wallon avait condamné à 15 ans de réclusion un jeune habitant de Braine-le-Château. Avec la complicité de sa mère - qui avait écopé de 25 ans -, il avait tué son père. Le jeune homme s’est retrouvé au cœur d’une nouvelle affaire judiciaire mais cette fois, en tant que victime.

En effet, manifestement peu prudent et pas trop au courant des réalités de la prison - il est vrai qu’il a toujours été décrit comme très naïf -, il a fait part en 2016 à plusieurs codétenus de son bonheur de toucher une belle somme d’argent, suite à la vente de la ferme familiale. L’information n’était pas tombée dans l’oreille de sourds, mais bien de prisonniers qui n’étaient pas des enfants de chœur.

Le Castellobrainois a fait l’objet de pressions diverses et de menaces sérieuses au sein de la prison. Il a ainsi été forcé de donner de l’argent à plusieurs codétenus. Parfois directement en cash, après une visite, pour ne pas laisser de trace. Parfois, les montants étaient virés de la banque, mais ils arrivaient sur les comptes de connaissances ou d’épouses des détenus en cause, afin de brouiller les pistes.

Les demandes de virement s’accumulant, la direction de la prison a eu des doutes et a bloqué ces opérations. Le prisonnier trop naïf s’est alors confié à une psychologue, expliquant les pressions dont il faisait l’objet, et qu’il ne pouvait plus supporter. C’était tellement sérieux que la prison de Nivelles l’a d’abord transféré dans un autre établissement, pour éviter les représailles des autres détenus, avant de déposer plainte.

C’est ainsi qu’en 2020, une série de prisonniers ont été reconnus coupables d’extorsion avec violence. Bekim B., qui a partagé la même cellule que la victime à Nivelles, était de ceux-là et a écopé, par défaut, de 18 mois de prison ferme.

Il a fait opposition cet été et est venu devant le tribunal pour affirmer qu’il n’avait rien fait, qu’il avait juste bénéficié de dons de la part de son codétenu, qu’il protégeait d’ailleurs des autres.

Une version que la présidente, dans un jugement rendu mercredi, estime non crédible. Le jugement fustige l’absence de remise en question de Bekim B., et ses nombreux antécédents. Toutefois, vu l’ancienneté des faits qui ont pris fin il y a 4 ans et la réinsertion du prévenu depuis sa sortie de prison, le tribunal lui inflige une peine de travail de 150 heures.

