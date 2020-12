Alors qu'elle livrait un colis à l'entrée d'une habitation située le long de l'avenue Hubert Jacobs, l'agente postale a constaté que deux individus s'introduisaient dans sa camionnette dont la portière n'avait pas été verrouillée. Les malfrats ont pris la fuite en emportant le téléphone portable et le portefeuille de la factrice qui s'est aussitôt lancée à leur poursuite. Dans leur course, les suspects ont laissé tomber le téléphone et la carte d'identité de la victime. Une description sommaire des auteurs des faits a été communiquée aux services de police.