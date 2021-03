"Le 8 mars 2020, notre médecin nous conseillait déjà de ne plus mettre nos enfants à l’école et, ce bien avant tout le monde. Ce n’était pas encore le confinement. "

Christel Hemelhof vit à Braine-l’Alleud avec ses deux enfants, Delphine (14 ans) et Jason (18 ans) ainsi qu’avec sa maman Huguette (71 ans).

Il y a près d’un an, la famille décidait de couper tous les robinets. Depuis, les enfants suivent les cours par vidéo. Ils ne reçoivent aucune visite. Leur bulle de 1 se limite au kiné et à l’infirmière. Ils ne vont pas à la nourriture, c’est la nourriture qui vient à eux : " De nombreuses personnes nous soutiennent et vont faire nos courses, le boulanger passe. En fait, les seules sorties que nous nous autorisons sont les sorties médicales à l’hôpital ou chez le kiné. "