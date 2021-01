Et si, en plus de vous régaler en dégustant une délicieuse galette des rois, vous vous en mettiez plein les poches ? Comment ? Grâce à la boulangerie "Les Blés d’Or" à Braine-le-Château. En effet, comme depuis quelques années maintenant, les deux gérants, Gilles et Dorian Olivier, proposent une galette des rois un peu spéciale. "Une fève, sous forme de petit lingot d’or, a été placée dans l’une d’entre elles", sourit Gilles Olivier.

Et attention, on parle bien d’or et pas d’imitation. "En fait, nous avons été à la banque de l’or pour trouver un format qui ressemble à un santon. En fonction des années et du cours de l’or, le prix peut varier." Si l’année passée, la fève valait 375 euros, cette année, le prix est estimé à 525 euros. "C’est le prix que nous avons payé. Maintenant, celui qui la trouvera pourra soit l’échanger directement à la banque de l’or contre de l’argent ou attendre un peu et voir en fonction de l’évolution du marché."

Les deux frères, qui ont repris la boulangerie il y a cinq ans, ont, bien évidemment, connu un énorme coup de boost grâce à cette initiative originale. "La première année, on est passé de 900 à 1 600 galettes des rois, continue Gilles. Ces dernières années, on s’est stabilisé à 1 400. Personne, mis à part mon frère et moi, n’est au courant d’où se trouve la fève ni quand elle sera vendue." Le boulanger s’est tout de même laissé aller à une petite indiscrétion : "Si la galette des rois est vendue du 1er au 15 janvier, avec un peu de logique, il y a de grandes chances que celle avec le lingot d’or soit mise en vente ce mercredi 6 janvier, jour de l’Épiphanie."