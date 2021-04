La commune de La Hulpe a signalé un "comportement suspect" d'un homme envers une fillette vendredi dernier. Contacté, le bourgmestre explique qu'une fillette a été accostée jeudi par un automobiliste à l'avenue de la Reine. L'homme s'est arrêté à sa hauteur et s'est montré insistant. La fillette a paniqué mais a eu le bon réflexe : elle s’est réfugiée dans un centre équestre à proximité.

Les parents ont signalé les faits à la police qui mène l'enquête. Quelques éléments pourraient permettre d’identifier l'automobiliste. Il s'agirait, à ce stade, d'un fait isolé.

La commune a communiqué les faits sur sa page Facebook, en rappelant les bons réflexes à adopter, à savoir s'éloigner du véhicule et rejoindre un lieu public fréquenté. "On voulait informer et inciter la population à la prudence, sans être alarmiste", explique le bourgmestre Christophe Dister.