Dix ans de prison suivis de cinq ans de mise à disposition du TAP ont été requis jeudi.

En décembre dernier, une fillette âgée de dix ans a trouvé le courage de se confier d’abord à quelques amies, et ensuite à une enseignante. Elle a expliqué que depuis ses huit ans, lorsque sa mère est absente, son père la déshabille, l’embrasse et la caresse sur tout le corps, et l’oblige à subir des pénétrations avec les doigts.

C’est après une énième scène du genre, alors qu’elle avait refusé de se laisser faire, qu’elle a décidé de parler. Entendu par la police après ce dévoilement, le suspect a commencé par nier, puis a fortement minimisé les faits. Mais les experts qui ont entendu l’enfant estiment que son récit est très crédible, et peut-être même en deçà de la réalité. Le Perwézien, confronté à certains éléments d’enquête, a fini par avouer.

Les policiers ont également retrouvé des fichiers pédopornographiques sur ses ordinateurs, et se sont aperçus qu’il avait également filmé ses petites voisines à leur insu, alors qu’elles jouaient nues dans une piscine installée dans leur jardin. Le gaillard a également avoué s’être inscrit sur un site de chat pour les ados, et s’être fait envoyer des photos…

À l’audience correctionnelle, jeudi, il a tergiversé au moment de répondre aux questions du tribunal et le ministère public, à l’instar des psys qui ont examiné le Perwézien, craint une récidive. Une peine de dix ans de prison, suivie de cinq ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines, a été requise.

Jugement le 21 juin.