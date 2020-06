C.O.

Une fillette de 8 ans a été percutée par une voiture lors d'un accident survenu ce jeudi vers 17h30 à la rue du Weert-Saint-Georges à Grez-Doiceau. Alors qu'elle circulait à vélo, la jeune fille aurait perdu le contrôle de celui-ci et a été percutée par une voiture. D’après les conclusions de l’expert mandaté par le parquet du Brabant wallon, ni la vitesse ni l'alcool n'est en cause. Les jours de la fillette étaient en danger lors de son admission à l'hôpital mais les nouvelles sont plus rassurantes ce vendredi par rapport à son état de santé.