Il y a un peu plus d’un mois, McDonald’s a ouvert une nouvelle enseigne à Jodoigne. Une arrivée qui a fait le bonheur des uns et peut-être le malheur des autres. Ce qui est certain, c’est que l’arrivée du géant du fast-food apporte une concurrence supplémentaire dans la région.

De quoi inquiéter certains ? Peut-être. Mais d’autres, à l’image de Fritapapa, ont décidé de le prendre sur le ton de l’humour. Un humour bon enfant. Comment : jusqu’au 28 février, la friterie jodoignoise offre un cornet de frites gratuit à toutes les personnes que se présenteront… avec leur ticket du McDo ! "C’est un petit clin d’œil humoristique, explique Michel Leblanc, le gérant de l’enseigne. Si cela peut redonner un peu le sourire à nos clients en cette période compliquée, l’objectif est atteint."

Car pour le gérant de Fritapapa, pas question de parler de concurrence entre sa friterie et le McDonald’s fraîchement installé. "Nous avons chacun nos spécificités. Notre ligne de conduite, c’est de montrer que dans les friteries, même si cela semble être un métier facile, il y a moyen de réaliser de chouettes choses. De notre côté, nous sommes partis d’un petit point de vente pour arriver à onze enseignes aujourd’hui avec pour objectif d’atteindre les 25 en 2023. Nous employons 120 personnes avec une moyenne d’âge qui tourne autour des 23-24 ans."

Mais la question est bien de savoir quelles frites sont les meilleures entre celles offertes par la friterie et celles du fast-food ? "Je dirais qu’elles sont différentes, sourit Michel Leblanc, sans se mouiller. McDonald’s évolue beaucoup et s’installe un peu partout. On ne joue pas dans la même catégorie mais chacun est sûr de son produit. Pour nous, ce sont des frites fraîches cuites dans la plus pure tradition des frites belges."

Et on peut dire que ce coup de communication original a fait son petit effet car les cornets gratuits se multiplient chez Fritapapa. "Cela veut dire que les gens vont toujours au McDonald’s, continue le gérant de la friterie. Nous avons déjà offert pas mal de paquets mais le but n’est pas d’en faire des tonnes gratuitement", conclut Michel Leblanc qui n’est pas le dernier à se lancer dans des actions originales ou solidaires comme il l’a déjà fait par le passé pour aider les Resto du Cœur ou diverses ASBL qui travaillent avec des personnes handicapées.