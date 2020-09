Récemment, la commune de La Hulpe a lancé une grande enquête, accessible sur son site web. Une enquête qui a pour but de déterminer les habitudes de consommation des La Hulpois (et des autres citoyens limitrophes) : ce qui constitue les atouts des commerces locaux, ce qu’il y manque, les critiques éventuelles quant à leur localisation, leur attrait, les problèmes d’accès, etc.

Une démarche qui s’inscrit dans la stratégie de la commune pour maintenir et développer une activité commerciale cohérente sur son territoire.

Elle fait écho, complétera et servira de base au schéma de développement commercial, en cours d’élaboration depuis le début 2020, et bientôt finalisé.

“Le schéma est toujours en cours d’analyse par le bureau d’études, informe Isabelle Philippot, l’échevine des Commerces à La Hulpe. Mais les premiers résultats devraient nous parvenir, on l’espère, pour le mois d’octobre. L’idée, c’est d’obtenir les conclusions de l’étude au plus vite pour fixer le budget à y consacrer pour l’année prochaine.”

Rappelons qu’avec ce schéma de développement commercial, La Hulpe entend déterminer ses forces et ses faiblesses en termes de commerces locaux. Pour à terme, combler les cellules vides, déterminer les types de commerces recherchés et prendre en compte les pôles commerciaux présents autour de la commune. Bref, mettre en place un véritable plan à long terme. “En coopération avec l’association des commerçants, qui s’est réorganisée et a repris du poil de la bête. On salue ce nouveau dynamisme”, conclut Isabelle Philippot.