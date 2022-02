Les gilles ont obtenu la garantie de pouvoir organiser une "journée carnavalesque" à Nivelles… si le baromètre passe au jaune.

L’orange, symbole de la joie que communiquent les Gilles à la foule lors du carnaval? À Nivelles, ce n’est plus si sûr depuis samedi soir. En effet, si le baromètre corona reste à l’orange le jour prévu initialement pour le grand cortège en terre aclote, c’est-à-dire le 6 mars, aucune garantie ne peut être donnée à propos de l’organisation de festivités carnavalesques. En revanche, si dans deux semaines, on n’est plus à l’orange mais bien au jaune, tout sera différent.