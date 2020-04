Outre la distribution gratuite, les Tubiziens pourront acquérir un autre masque.

Ces derniers jours, cela bouge en matière de distribution des masques à la population. Si Ittre est la première commune à les avoir distribués officiellement ce mardi, d’autres, à l’image de Tubize, vont bientôt suivre le mouvement.

Les autorités communales ont effectivement passé une commande pour obtenir 30 000 masques en tissu. "Chaque citoyen âgé de plus de 12 ans en recevra un dans sa boîte aux lettres", précise Michel Januth, le bourgmestre tubizien. Une distribution qui s’effectuera par le biais des agents communaux mais également de différents conseillers.

Mais pour certains, obtenir un masque, ce n’est pas suffisant. Pour ceux-là, les autorités communales ont une solution. "Si les Tubiziens souhaitent davantage de masques en tissu, ils peuvent demander au 02/391.39.99 d’être ajoutés à la liste d’attente de notre projet solidaire de masques par et pour les citoyens. En effet, dans les coulisses, les habitants et services, comme l’AMO Plan J, Accueil et Vie ou la prison d’Ittre, sont nombreux à confectionner des masques en tissu selon les recommandations du SPF Santé publique et nous les en remercions sincèrement."

Depuis le 15 avril, ce ne sont pas moins de 570 masques qui ont été réalisés, lavés à 90 degrés à la blanchisserie de la maison de repos du CPAS Les Bruyères sur Senne, et protégés dans un sac hermétique accompagné d’un mode d’emploi. "En soutien à cet élan de générosité, la Ville a acheté du tissu, des machines à coudre, du fil et des rubans, continue le maïeur. Elle s’occupe aussi de la logistique et du transport. Au regard de ces deux projets, nous sommes convaincus qu’ensemble, nous sommes plus forts. La solidarité est d’ailleurs une grande richesse de la cité du Betchard."