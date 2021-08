Lors du conseil communal de lundi soir, la Ville a demandé et obtenu à l’unanimité l’accord des mandataires pour mettre en vente une maison située au n° 1 de la rue du Wichet, dans le quartier Saint-Jacques. L’opération sera pilotée par une étude notariale et la vente va être organisée sur Internet, au plus offrant, avec un prix de départ qui a été fixé à 100 000 euros.

Il s’agit d’un dossier un peu particulier puisque l’immeuble a été légué, il y a des années, par sa propriétaire qui n’avait pas d’héritier. Cette dame était artiste peintre et organiste et a donné sa maison à la Ville à condition que soit aménagé sur place un musée pour présenter ses peintures. Le legs portait non seulement sur l’habitation mais aussi sur tout son contenu, y compris environ 500 toiles.

Il y avait cependant un souci : le 1 de la rue du Wichet est coincé entre deux autres maisons, avec une seule entrée et pas de possibilité de sortie de secours. Il n’y a en effet pas de jardin à l’arrière, juste une toute petite cour.

"La configuration intérieure n’est pas non plus très compatible avec l’aménagement d’un musée, confirme l’échevine du Patrimoine, Colette Delmotte. Il y a moyen d’en faire quelque chose de bien pour habiter, mais il faut tout rénover…"

Des discussions se sont donc engagées entre la Ville et l’exécuteur testamentaire pour trouver un moyen de valoriser ce legs. Il a finalement été convenu que l’immeuble pourrait être mis en vente, à condition qu’une plaque soit placée sur la façade pour rappeler la mémoire de l’artiste qui a vécu sur place. Cette disposition sera reprise dans le contrat de vente pour que le nouveau propriétaire la respecte.

Quant aux nombreuses toiles réalisées par la Nivelloise, qui vont de l’auto-portrait au paysage en passant par les natures mortes, ni la Ville, ni même le musée communal ne disposent d’assez de place pour les exposer de manière permanente. Il a été convenu que, dans la mesure du possible, une exposition temporaire sera organisée pour les montrer au public.

Pour l’instant, les toiles sont entreposées dans les combles d’un bâtiment appartenant au CPAS.