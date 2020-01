Du côté de Perwez, l’aménagement du bâti à Thorembais-Saint-Trond fait l’objet de débats depuis longtemps. L’ensemble des membres du conseil communal est toutefois parvenu à s’accorder sur l’élaboration d’un schéma d’orientation local (SOL).

"Le SOL permet d’organiser de façon détaillée l’aménagement d’une partie de territoire, en l’occurrence de l’ensemble des intérieurs d’îlots à Thorembais-Saint-Trond, indique Jean-Marc Aldric, conseiller d’opposition DRC PluS. Il vise surtout à définir, au travers d’une démarche citoyenne participative, les aménagements acceptables dans le village. De la sorte, le conseil a voulu baliser le développement du bâti dans le village au travers de lignes conductrices clairement édictées pour évaluer les potentielles incidences sur l’environnement."

C’est donc avec stupeur que le groupe DRC PluS constate que le collège propose au conseil communal la réalisation d’une voirie telle que prévue dans la demande de permis pour la construction de 13 maisons. "Le collège outrepasse ainsi la volonté forte exprimée par le conseil communal, les habitants et Thorembais-Saint-Trond et singulièrement du conseiller de majorité Luc Marchand. Le collège réitère ainsi une nouvelle fois ses décisions concrètes complètement dissonantes par rapport aux propos de campagne."

Rien de neuf pourtant, ajoute l’opposition qui rappelle avoir déjà dénoncé le vote du groupe de la majorité Ensemble lors du conseil communal du 6 février 2014 qui se voulait annonciateur de la situation d’aujourd’hui. "Le groupe Ensemble avait alors refusé de s’opposer à l’opération ‘BIMBY’ (construisons dans notre arrière-cour) préconisée par le ministre Henry dans son schéma de développement de l’espace régionale (SDER), document qui prévoyait une densité supérieure à 20 logements par hectare dans les ‘territoires ruraux’."

Et l’opposition de conclure : "Plus que jamais, avec Ensemble, il y a la parole et puis… les votes réels !"

"Où est la cohérence de l'opposition?"

Jordan Godfriaux (Ensemble) n’a pas tardé à réagir à la sortie de l’opposition. "Comme d’habitude avec DRC PLuS, des attaques au conseil où il y a la presse et du public, alors que, en CCATM, les représentants de leur groupe ont marqué un avis… favorable à ce projet de lotissement ! Où est la cohérence ?" Le projet ne date pas d’hier… "À l’époque, DRC PluS, au pouvoir, avait soutenu le projet avant de se rétracter face à une levée de boucliers. Notre groupe a été clair dans son programme, on va revoir le projet avec une large concertation. C’est ce qui a été effectué avec la mise sur pied d’un comité de pilotage. Nos points de vue se sont rapprochés pour que, des 320 plaignants, nous en soyons maintenant à 14 courriers avec des remarques." La phase légale a donc débuté avec un dépôt de permis qui prend en compte de nombreux avis émis lors des discussions. "Ces personnes peuvent émettre leurs doléances, on pourra en tenir compte ! La fonctionnaire délégué a, par ailleurs, émis un avis favorable. C’est significatif ! On est serein sur ce dossier mais, je le répète, nous veillerons à écouter les remarques."