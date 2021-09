En faisant le tour des stands des artisans, ce week-end sur le site des Journées Louis XI, les visiteurs ont pu faire connaissance avec des métiers traditionnels, voir à l’œuvre des forgerons, parler travail du cuir ou création de robes… Mais un des exposants les plus surprenants était sans doute un commerçant spécialisé dans le commerce de… plumes.

Didier Spang et son épouse Nathalie figurent parmi les tout derniers plumassiers du monde. À Genappe, pour le plaisir des reconstitueurs, ils proposaient des plumes de paon, de faisan et d’autres oiseaux à la parure spectaculaire. Naturelles ou bien teintées, ces plumes servent notamment à confectionner des coiffes ou des bijoux.

Mais au quotidien, la clientèle est beaucoup plus large. La société Plume NC Design, établie au Luxembourg, fournit les prestigieux cabarets parisiens pour la confection des costumes des danseuses, et c’est aussi l’adresse qu’on se refile dans le milieu de la haute couture et des accessoires de luxe…

Didier et Nathalie Spang proposent également chaque année dans la cité des Doges des plumes qui composeront les masques et les tenues les plus élégantes lors du Carnaval de Venise, ou font le tour d’Europe des salons de pêche à la mouche pour proposer des produits uniques aux monteurs de mouches artificielles.

"On se sert des plumes depuis la nuit des temps, explique Didier Spang. Sans doute depuis que le premier archer a eu l’idée de créer un empennage pour ses flèches. C’est un matériau naturel, qu’on trouve facilement. Dans toutes les civilisations, on utilise aussi les plumes pour les parures. Souvent réservées aux hommes, d’ailleurs ! Aujourd’hui, le marché est considérable. J’emploie 25 personnes au quotidien dans mon entreprise."

C’est que le plumassier ne se contente pas de traiter et de vendre des plumes. Il élève lui-même ses oiseaux, dans une exploitation de six hectares. De la perdrix à l’autruche en passant par les nandous, le lophophore resplendissant, le paon, le coq de jungle… Il faut offrir à tous ces oiseaux - 4 000 au total - des conditions optimales pour qu’ils développent de belles plumes. Certaines serres sont chauffées, et chacun a droit à une nourriture correspondant à son régime naturel.

Chaque mois, 700 kilos de fruits, 50 litres de vers de farine et pas moins de deux tonnes de grains servent à nourrir les pensionnaires, et dix soigneurs font le tour des cages chaque matin pour récolter les plumes. Pour certaines espèces rares, une seule plume peut valoir plusieurs dizaines d’euros. Parfois même beaucoup plus !

"Le métier s’éteint notamment en raison des règles de protection des oiseaux mais nous faisons partie du WWF : on n’arrache pas les plumes de nos oiseaux, on fait très attention à eux, souligne Didier Spang. Nous n’utilisons que les plumes de mue, c’est-à-dire celles qui tombent naturellement. C’est pour cela que nous sommes reconnus internationalement et que les grandes maisons de mode, par exemple, savent qu’elles peuvent travailler avec nous."

V. F.