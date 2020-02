Julien avait frappé violemment un importun sur la terrasse d’un café.

Fracture de la mâchoire, dents cassées, commotion cérébrale et incapacité de travail de plus de quatre mois : les séquelles des coups reçus dans la nuit du 16 au 17 juillet 2016 ne sont pas légères pour Dany. Devant le tribunal correctionnel, son avocat a indiqué que l’homme souffre d’ailleurs toujours de violents maux de tête et de perte de mémoire.

Julien, un Grézien, n’en menait pas large sur le banc des prévenus.

" Je regrette ce qu’il s’est passé , a-t-il affirmé. On était plusieurs couples en terrasse, on passait un bon moment. Cet homme et un de ses amis sont arrivés, ils étaient ivres. Ils ont parlé de mon frère décédé, quelqu’un leur a dit d’arrêter et ils ont répondu par des insultes. J’ai demandé à son ami de lui retirer la bouteille qu’il avait en main et je suis parti vers le bar. Quand je suis revenu, il avait à nouveau sa bouteille, et il était à côté de ma compagne qui était enceinte. J’ai ressenti ça comme une menace… "

Le prévenu a asséné une gifle qui a jeté la victime au sol. Puis celle-ci a été relevée, pour prendre un méchant coup de tête.

" Il ne faut pas 36 coups pour provoquer des séquelles , a plaidé la partie civile. Mon client n’a pas de souvenir de ce qui s’est passé, il se demande comment on a pu en arriver là. J’entends les regrets, mais la situation est là… "

Le ministère public avait requis une solide peine de travail, tenant notamment compte de l’écoulement du temps pour que ce dossier soit traité. Le tribunal vient d’accorder à Julien une suspension du prononcé.