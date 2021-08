Le Malcolm relance “Nivelles in the Sky” ce vendredi de 15 h à 20 h sur place de Lalieux.

Le concept des “Diner in the Sky” est à présent bien connu. Il s’agit de s’installer entre amis autour d’une table pour un bon repas, souvent préparé par des chefs reconnus, puis de patienter le temps qu’une grue hisse la table, les mets, les convives et les chefs à plusieurs dizaines de mètres de haut. On déconseille, évidemment, à ceux qui souffrent de vertige…

À Nivelles, depuis quelques années, le Malcolm a un peu adapté la formule. Le patron, Raphael Walravens, avait évoqué l’expérience avec certains de ses amis dont un membre de la Jeune Confédération Construction Toiture et celui-ci lui a proposé d’amener une grue sur la place de Lalieux.

“L’an dernier, on ne l’a pas fait à cause de la situation sanitaire, explique Raphaël Walravens. Mais la Ville m’a relancé pour cet été et ce vendredi, on va l’organiser pour la quatrième fois. La nacelle est prévue pour deux personnes donc on ne sert rien à bord, mais on permet aux personnes de monter une ou deux minutes, à 45 mètres de hauteur, pour profiter de la vue sur Nivelles et peut-être faire quelques photos.”

Tant pis pour le repas, l’avantage de la formule étant qu’elle est… complètement gratuite. Évidemment, le café espère quelques retombées de l’événement mais il s’agit aussi d’apporter une animation sur la place Émile de Lalieux, où il n’y en a pas beaucoup au quotidien.

“On essaie de faire un peu bouger les choses, confirme le patron de café. Ce n’est pas évident parce qu’on n’a pas le même décor ni la même infrastructure que la Grand-Place. Nous avions imaginé aussi un concert en extérieur mais vu les conditions sanitaires à respecter, ce n’était pas évident. On le fera finalement le soir à l’intérieur, à 19 heures. Nous avons invité le groupe Ad Giaco, et ce sera gratuit aussi.”

À la différence des éditions précédentes, toujours en raison des contraintes sanitaires, la file sera encadrée via des barrières Nadar. Masques, respect des distances et désinfection des poignées de la nacelle seront de rigueur.

Toujours dans le but d’animer la place, le Malcolm organisera aussi ce dimanche, en collaboration avec le club de supporters aclots des Diables rouges Les Red Lords, un tournoi de balle pelote assise, auquel participeront des équipes de Nivelles mais aussi de plusieurs communes voisines.