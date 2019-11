Le 24 mars 2018, lorsqu’elle a vu son compagnon au café de la Collégiale à Nivelles, le sang de Marina n’a fait qu’un tour. La quadragénaire a pris un couteau et est entrée dans l’établissement, puis a poignardé l’homme dans le dos. Il portait une grosse veste et visiblement, le coup n’avait pas été donné avec une force extrême : les blessures sont restées superficielles et ont entraîné une incapacité de travail de deux jours.

Assez grave cependant pour que les autorités se chargent de rappeler les règles à la Nivelloise : elle a été placée sous mandat d’arrêt, libérée après trois jours avec l’obligation de respecter des conditions strictes… qu’elle n’a pas vraiment respectées.

En avril 2019, elle avait retrouvé un nouveau compagnon et était chez lui, en compagnie d’une voisine. Le ton est monté, Marina a pris un couteau de cuisine et l’a planté dans le thorax de l’homme. Cette fois, elle a passé un mois de prison avant de poursuivre sa détention préventive avec un bracelet électronique.

Il y a un mois, devant le tribunal correctionnel, l’intéressée a expliqué que l’alcool lui avait apporté beaucoup d’ennuis et le ministère public avait considéré qu’elle ne semblait pas se rendre compte de la gravité des gestes posés.

Une peine de cinq ans de prison avait été requise. Le tribunal suit cette suggestion : hier, la Nivelloise a écopé de cinq ans dont trois ans d’emprisonnement ferme. Le solde est assorti d’un sursis probatoire.