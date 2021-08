Une chasse au trésors gratuite, ludique et culturelle pour (re)découvrir Rixensart autrement. Avec notamment trois châteaux au programme : celui du Lac, de Merode et le château du Héron.

Après la pluie, le beau temps. Alors que les températures et la météo devraient redevenir estivales dès ce mercredi, vous pourrez peut-être en profiter pour aller vous balader au grand air. Et pourquoi pas (re)découvrir une région ou une commune tout en s’amusant en famille. Les itinéraires de balades ne manquent pas en Wallonie ou en Brabant wallon, mais si vous voulez jouer la carte de l’originalité, vous déciderez peut-être de télécharger l’application Totemus. Pour participer à un jeu touristique situé à mi-chemin entre le jeu de piste et la chasse au trésor via le géopositionnement de votre smartphone (ou géocaching).

Déjà proposé dans 5 communes du Brabant wallon depuis quelque temps (Nivelles, Waterloo, Wavre, Braine-le-Château et Hélécine), 3 nouveaux parcours sont venus enrichir l’offre actuelle du côté de Lasne, Chastre et tout récemment à Rixensart. Avec une balade baptisée « Au fil de l’eau, à tire-d’aile du héron ».

« Le parcours est en ligne sur l’application depuis mercredi ou jeudi, confirme Sylvie Van den Eynde, l’échevine du Tourisme. On a été sollicité par la maison du tourisme du BW et on a beaucoup travaillé pour proposer un parcours bucolique et riche d’un point de vue patrimonial qui relie deux lieux emblématiques de Rixensart : le Château du lac de Genval (lieu de départ de la ballade, NDLR) et le Château de Merode, le tout en passant par le Château du Héron (la maison communale et emblème de la commune, NDLR) pour finir au Syndicat d’Initiative situé également autour du lac. »

Une boucle de 7,5 km environ (pour environ 2h30 de ballade) à travers les petits sentiers de Rixensart, entièrement gratuite et réalisable n’importe quand. « En été, en hiver, de nuit si les gens le désirent et le tout 365 jours par an. Un très bel outil de promotion du patrimoine, de tourisme et de la culture, poursuit l’échevine. On remercie au passage l’une de nos citoyennes, Jeanne-Marie, pour son aide à l’élaboration du parcours et les deux familles rixensartoises mordues de chasses aux trésors qui ont testé le parcours avant sa mise en ligne. »

D’un point de vue financier, si la maison du tourisme du Brabant wallon a subsidié la création du parcours, c’est la commune de Rixensart qui en assurera les frais de maintenance. Signalons également que le projet a été mis sur pied en collaboration avec la Province, la commune de Rixensart, le syndicat d’initiative local et le groupe Martin’s Hotels.

Informations pratiques :

Pour prendre part à la balade avec les animations, il vous faudra télécharger l’application Totemus et vous inscrire. Ensuite, laissez-vous guider ! Le parcours est accessible aux poussettes tout terrain mais certaines zones peuvent devenir difficiles par temps humide/pluvieux.