La gare de Genval – comme pas mal d’autres gares en général – n’est toujours pas un modèle d’accessibilité. Mais ce problème récurrent pourrait bien se résoudre dans un avenir assez proche, car un important chantier vient d’y démarrer. D’une durée de 14 mois en tout, ce chantier a pour but de doter la gare actuelle d’une nouvelle gare des bus, mais pas que. Car le bâtiment imaginé s’érige davantage comme un pôle multimodal, destiné à faciliter la transition entre les différents moyens de transport.

“Ce chantier consiste plus ou moins à réaliser à Genval ce qu’il y a déjà du côté de la dalle de la gare de Rixensart, explique Vincent Garny, l’échevin de la Mobilité. Car ces futures infrastructures multimodales vont à terme faciliter grandement la transition entre le train et le bus, le vélo ou tout autre moyen de transport également utilisé par les navetteurs.”

Pour faciliter cette transition, cette nouvelle infrastructure sera construite à la même hauteur que les quais de la gare. “C’est évidemment très positif pour les PMR, personnes avec une poussette ou autre, mais également pour tout citoyen qui se déplacerait avec des bagages par exemple, poursuit l’échevin. En termes d’accessibilité, c’est une évolution indéniable.”

Une évolution qui s’accompagne de quelques aménagements prévus durant la seconde phase – qui pourront profiter à tous, dont les commerces aux alentours. “Une zone de kiss and ride sera mise en place, des boxes et parkings vélos, de nombreux parkings voitures également, notamment pour accéder aux commerces situés à proximité et enfin, le rond-point actuel de la gare de Genval sera reconfiguré pour apporter plus de fluidité à l’ensemble. Un projet qui permettra une meilleure accessibilité autour de la gare et qui contribuera également à résoudre les problèmes de mobilité de Maubroux, même s’il ne constituera qu’une petite pièce du puzzle progressivement mis en place”, conclut Vincent Garny.

Si la première phase des travaux (SNCB Tuc Rail) – annoncée jusqu’en fin février 2022 – ne devrait pas avoir d’impact pour les riverains, les navetteurs et la mobilité aux alentours de la gare, il en sera autrement pour la seconde (TEC et la Commune). Celle-ci débutera en novembre prochain, pour se terminer en juin 2022.

Gérald Vanbellingen