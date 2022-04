Le bourgmestre de Jodoigne, Jean-Luc Meurice, a fait découvrir à la presse ce lundi la nouvelle identité visuelle de la Ville. Celle-ci se traduit par un nouveau logo où l’on trouve le nom de Jodoigne en caractères d’imprimerie, auquel sont adjoints quatre pictogrammes, autrement dit des images synthétiques et symboliques : la silhouette d’un château pour évoquer le patrimoine, une fleur pour la ruralité, les deux accents circonflexes superposés pour le développement et enfin, dix petites boules formant un cercle et représentant Jodoigne et ses neuf villages, pour la convivialité.

© EDA

Le nouveau logo, qui se décline graphiquement de trois façons, est le résultat d’un projet de longue haleine et arrive à point nommé " à l’heure où de nombreux projets vont trouver leur aboutissement ou leur concrétisation, comme l’hôtel des Libertés ou encore la plaine sportive de la Gadale, a expliqué Jean-Luc Meurice. Il était temps pour nous de montrer que notre ville est en plein essor."

Charlotte Bastaits, chargée de la communication à la Ville, a conté les étapes successives de la création du logo et souligné que "le ressenti et les remarques des citoyens ont été pris en compte via des démarches participatives".

Le budget global de l’opération s’élève à 76 248 €, qui comprennent à la fois le recours à l’agence montoise de communication Alpaga et les incidences de ce renouvellement sur les services de la Ville, de la signalétique aux cartes de visite.