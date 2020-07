Celle-ci reliera le quartier de Lauzelle avec le quartier de la Baraque et Courbevoie.





Durant deux jours, le boulevard de Wallonie a été fermé à la circulation dans un sens. En cause : la construction d’une passerelle cyclo-piétonne reliant deux quartiers de Louvain-la-Neuve. Elle sera également dimensionnée pour véhicules d’entretien et de secours. "Le quartier de Lauzelle et le quartier de la Baraque étaient les deux seuls quartiers pas encore reliés de la ville. Avec la construction du nouveau quartier Courbevoie, la liaison était encore plus nécessaire" , explique Julien Pertoldi, gestionnaire de chantier chez Thomas&Piron.