C'est officiel depuis quelques jours: une nouvelle section Jeunes MR a vu le jour du côté de Rebecq. "C’est suite au constat frappant du manque de jeunes de moins de 35 ans actifs dans la politique communale, qu'on a décidé de se rencontrer et de lancer ensemble une nouvelle section Jeunes MR", expliquent les membres du groupe au travers d'un communiqué de presse.



Une assemblée générale s'est réunie le 22 avril 2021, en compagnie de Germain Dalne, le président des Jeunes MR du Brabant Wallon, et a voté la nomination d’Amaury Verboomen (32 ans), Président, Raphaël Magritte (28 ans), vice-président, Yasmina Es Salmi (24 ans), secrétaire, Martin Thys (19 ans), trésorier, et Thibaut Borremans (19 ans), secrétaire politique et responsable communication. Venant d’horizon divers (assistant social, responsable automobile, étudiants en droit et en science politique), ils ont pour point commun: l’envie de s’investir pour la commune en réalisant des projets concrets pour les habitants de celle-ci. "À travers cette section, nous aimerions sensibiliser les jeunes de la commune à la politique locale afin de développer un intérêt autour de celle-ci, rencontrer des acteurs locaux et les citoyens rebecquois afin de s’intéresser à leur vision de l’entité, d’entendre leurs critiques et, quand cela est possible, interpeller les élus MR afin d’en faire le relai au conseil communal."



Visites sur le terrain, participations aux évènements et organisation d’activités seront une réalité dans les mois à venir, dans la mesure du possible, afin de remobiliser les jeunes autour de projets qui les intéressent dans les villages de la commune. Si vous êtes âgé de moins de 35 ans et que vous souhaitez vous joindre à la section JMR de Rebecq, vous pouvez prendre contact via Facebook (JMR Rebecq), Instagram ou par mail : jmrrebecq@gmail.com